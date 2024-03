Mass Effect 5 wird von einigen Serien-Veteranen entwickelt

Auf explizite Nachfrage, wer von den Originalentwicklern mit an Bord sei, versicherte Gamble , dass das Projekt in guten Händen sei und erfahrene Entwickler daran arbeiten würden, die bereits an der original Trilogie mitgewirkt haben. Spezieller bezieht sich der Game Director hier auf den Executive Producer, den Art Director, den Creative Director & Co., die allesamt mit der Serie von der ersten Stunde an vertraut sind.

Bioware arbeitet mit Hochdruck an „Mass Effect 5“, hinter dem einige Veteranen der Serie stehen. Das bestätigt Game Director Michael Gamble in einem Update.

