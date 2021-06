Metro Exodus – Launch Trailer zum PS5 Release

Deep Silver und 4A Games zeigen den Launch Trailer zu Metro Exodus – Complete Edition, die ab heute für PS5 und Xbox Series verfügbar ist. PS4 Besitzer profitieren hier von einem Free Upgrade.

Die Gen 9-Version von Metro Exodus verspricht eine 4K Auflösung bei 60FPS und vollständiger Raytracing-Beleuchtung auf den neuen Konsolen. Das Basisspiel und die DLC-Erweiterungen unterstützen dabei sowohl die bahnbrechende Ray Traced Global Illumination (RTGI) als auch Ray Traced Emissive Lighting -Techniken, die schon in der ursprünglich veröffentlichten Fassung von Metro Exodus und der Erweiterung „The Two Colonels“ implementiert wurden.

Die PS5 und Xbox Series X profitieren zudem von drastisch reduzierten Ladezeiten dank der Verwendung ihrer SSD-Speicheroptimierungen, 4K-Texturpaketen und einer Reihe plattformspezifischer Funktionen, einschließlich Verbesserungen der räumlichen Audio- und Controller-Latenz auf Xbox sowie der Unterstützung der haptischen Features des 5 DualSense-Controller. Wie man den DualSense Controller insbesondere nutzt, hat 4A Games bereits gestern in einem Special vorgestellt.

Worum geht es in Metro Exodus?

Einige glückliche Einwohner der russischen Hauptstadt Moskau haben es in die Metro, also die Ubahn geschafft, bevor die Bomben eingeschlagen sind. Nach und nach bilden sich unterirdisch neue Gemeinschaften, einzelne Ubahnstationen gleichen Städten oder Dörfern. Die Nahrungsversorgung ist chronisch knapp, Gewalt und Fanatismus greifen um sich und an der Oberfläche lauern mutierte Wesen.

Metro Exodus kehrt der eigentlichen Metro weitestgehend den Rücken zu. Schon in den Vorgängern waren die Ausflüge an die Oberfläche aufgrund ihrer bedrohlichen Atmosphäre und der Abwechslung zu den engen Ubahnschächten absolute Highlights.

Auf dieser Stärke baut Exodus auf und verlegt einen Großteil der Handlung an die Oberfläche. Mit einem Zug reisen wir nach Osten und suchen nach Überlebenden und einem neuen Zuhause für die Protagonisten. Metro Exodus gilt als einer der besten aktuellen Singleplayershooter und sieht schon in der Grundfassung fantastisch aus.

Metro Exodus für PS5 und das Free Upgrade sind ab sofort verfügbar.