Microsoft / Activision Übernahme – EU zieht weitere Bedenken zurück, der Weg ist damit frei

Die EU-Behörden werden wohl keine weiteren Untersuchungen bei der Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft anstreben und den Deal in der aktuellen Form belassen, so wie man ihn zuvor schon bestätigt. Mit der finalen Entscheidung der CMA in dieser Woche kann die Übernahme voraussichtlich vollständig abgeschlossen werden.

Laut anonymer Quellen von Bloomberg, die mit der Situation vertraut sind, sei die Europäische Kommission zu dem Schluss gekommen, dass eine zweite Untersuchung aufgrund der letzten Änderungen nicht erforderlich sei. Dabei ging es vor allem um die Übertragung der Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft, die man vorgeschlagen hatte, um auch das OK durch die britische CMA zu erhalten. Damit hatte sich der Übernahme-Deal in Teilen aber verändert.

EU wollte weitere Meinungen einholen

Die EU wollte dazu wohl weitere Meinungen einholen, darunter von der Konkurrenz und den Endkunden, um sich ein neues Bild von der Situation zu machen. Microsoft sagte hierzu:

„Wir glauben, dass diese Entwicklung positiv für die Spieler, die Entwicklung des Cloud-Game-Streaming-Marktes und das Wachstum unserer Branche ist. Und während wir den Überprüfungsprozess mit der CMA weiter vorantreiben, sind wir nach wie vor entschlossen, Spielern, Entwicklern und der Branche die unglaublichen Vorteile der Übernahme zu bieten. Die heutige Entwicklung bringt uns einen Schritt näher daran, Spielern überall die Freude am Spielen zu bieten.“

Der Widerstand gegen die Übernahme ist damit in weiten Teilen aufgehoben, sodass es nur noch die finale Entscheidung der CMA braucht, um auch dieses Kapitel abzuschließen. Microsoft selbst geht davon aus, dass dies spätestens am morgigen Freitag passiert, nachdem die CMA bereits durchblicken ließ, dass man den Deal genehmigt.

Wie sich die Übernahme von Activision / Blizzard, die als eine der größten Übernahmen überhaupt gilt, auf die Industrie auswirken wird, wird man erst in Zukunft erfahren. Activision hat bereits angekündigt, umgehend erste Spiele im Game Pass anbieten zu wollen.