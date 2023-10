Microsoft: Activison / Blizzard-Übernahme soll nächste Woche abgeschlossen werden

Intern hat man sich laut Quellen von The Verge den 13. Oktober als Termin gesetzt. Weitere Details zu dieser Übernahme folgen dann in der nächsten Woche.

Unter dieser Bedingung hat sich die CMA offiziell bis heute Zeit gegeben, um verschiedene Meinungen dazu einzuholen, ob man Microsoft die Übernahme gewähren lassen sollte. Endgültig entscheiden möchte sich die CMA in der kommenden Woche, was Microsoft umgehend als Anlass nehmen wird, um den inzwischen fast zweijährigen Übernahmeprozess endgültig abzuschließen. Zuletzt hatte man sich hier bis zum 18. Oktober Zeit gegeben, auch um potenzielle Mitbewerber fernzuhalten.

Der neue Deal wurde dahingehend geändert, dass man die Cloud-Gaming-Rechte für Activision Blizzard-Spiele an Ubisoft überträgt und Microsoft somit keine Monopol-Stellung in diesem Markt erreicht.

Microsoft möchte die Übernahme von Activision / Blizzard in der nächsten Woche endgültig abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass die britischen CMA ihr finales OK gibt, welches man bereits unter den neuen Bedingungen angedeutet hat.

