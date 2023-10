Microsoft: Diese Marken gehören nun zu Xbox & dürften von PlayStation verschwinden

Die Liste an Marken, Spielen und Franchises von Microsoft kann sich inzwischen sehen lassen, die Frage ist, was Microsoft daraus macht. Potenzial ist jede Menge vorhanden, das gefühlt jedoch zu wenig genutzt wird.

„Als ein Team werden wir lernen, innovativ sein und weiterhin unser Versprechen einlösen, mehr Menschen die Freude und Gemeinschaft am Spielen zu bieten“, sagte Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer. „Wir werden dies in einer Kultur tun, die danach strebt, jeden zu befähigen, sein Bestes zu geben, in der alle Menschen willkommen sind und die sich auf unser kontinuierliches Engagement für Gaming für alle konzentriert.“

Mit dem Abschluss der Übernahme von Activision / Blizzard in dieser Woche erlangt Microsoft die Kontrolle über zahlreiche neue Marken. Das bedeutet auch, dass so einiges nicht mehr für PlayStation erscheinen wird.

