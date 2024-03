Microsoft wird die meisten Xbox-Exlusivtitel für PS5 veröffentlichen – Bericht

Die meisten Xbox Exklusiv-Spiele werden in Zukunft für PS5 erscheinen. Das ist die Ansicht unter Entwicklern, die bereits den Niedergang der Xbox als Hardware sehen.

In offenbar privaten Unterhaltungen haben sich kleine und große Entwickler / Publisher auf der GDC zur Zukunft der Xbox und den Third-Party-Plänen von Microsoft geäußert. Diese glauben, dass Xbox im Hardwaregeschäft in echten Schwierigkeiten steckt, keine Zukunft hat und Microsoft zu einem reinen Third-Party-Publisher wie SEGA damals wird. Damit bliebe Microsoft nichts anderes übrig, als ihre Spiele neben dem PC für PS5, Switch & Co. zu veröffentlichen.

Fast alle Xbox Exklusiv-Spiele auf PS5?

Darüber spricht Christopher Dring von GamesIndustry in seinem Podcast, der dieses Szenario von mehreren Leuten gehört hat. Die Verkaufszahlen der Xbox Series X|S seien demnach auf einem solch niedrigen Niveau angekommen, dass sich die Entwicklung für die Plattform kaum noch lohnt. Ein Entwickler soll die Bemühungen im letzten Jahr dahin gehend sogar komplett infrage gestellt haben.

In dem Podcast heißt es:

„Soweit ich weiß, werden die meisten Xbox-First-Party-Spiele irgendwann auf PS5 erscheinen, vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie Xbox glaubt, dass es wahrscheinlich passieren wird. Ich denke, dass Xbox als Hardwarehersteller in echten Schwierigkeiten steckt, und das war für mich das Ergebnis der GDC.“

Eine Vielzahl von Xbox-Spielen wird für PS5 erscheinen, glauben Entwickler

Entwickler und Publisher zweifeln an Xbox

Dring bezieht sich hier auf hochrangige Führungskräfte, die zwar alles dafür tun, um die Xbox Series X|S zu unterstützen, der Markt sei für sie aber auf der PS5 und dem PC zu finden.

„Sie haben Third-Partys dazu gebracht, zu sagen: ‚Wir geben uns große Mühe, eine Series-S-Version und eine X-Version eines Spiels zu erstellen, auch wenn, um ehrlich zu sein, der Markt für uns auf dem PC und PS5.‘“

Diese Aussagen sind für Xbox ziemlich hart, da Microsoft zuletzt erst untermauert hat, dass man in Zukunft an Hardware festhalten wird und sich bereits neue Xbox-Hardware in der Entwicklung befindet, die in diesem Jahr vorgestellt wird.

Somit bleibt abzuwarten, wie Microsoft auf diese Berichte reagiert und wie sich die Xbox in Zukunft entwickeln wird.