Need for Speed: Unbond – Premiere & Release in Kürze geplant?

Gespannt wartet man auf das offizielle Reveal von Need for Speed: Unbound, das EA womöglich recht kurzfristig angesetzt haben könnte. Noch in diesem Jahr soll der Racer erscheinen.

Die Premiere soll trotz fehlender Infos und Hinweise schon in Kürze stattfinden, wie Insider derzeit behaupten. Demnach könne man schon in den nächsten zwei Wochen mehr darüber erfahren. Davon geht jedenfalls der Insider Tom Henderson aus, der zudem einen Release am 02. Dezember prophezeit.

Zum Reveal wird wohl ein rund eineinhalb minütiger Trailer zu sehen sein, der mit der Musik des US-Rappers A$AP Rocky untermalt ist. Offiziell ist davon bisher jedoch nichts und muss wie üblich mit Vorsicht genossen werden.

Ergänzt man die um einen früheren Leak, wird die Spielwelt von Need for Speed: Unbound von Chicago inspiriert sein, einschließlich weitläufigen Außenbezirken und dem Stadtkern mit seinen Hochhäusern. Diese soll den Namen Lakeshore City tragen und sich wie eine echte Stadt anfühlen.

Zuvor sind außerdem verschiedene Gameplay-Clips aufgetaucht, die frühere Berichte untermauern, wonach man ein wenig den visuellen Style mit Anime-Animationen anpasst. Außerdem war die Rede von vereinfachten In-Game Systemen, darunter bei den Upgrades für die Fahrzeuge. Langjährige Fans möchte man jedoch nicht zurücklassen und diese ebenfalls mit allerhand Features abholen.

Weitere Details zu Need for Speed: Unbond werden in Kürze erwartet.