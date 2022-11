Need for Speed Unbound – Neues Gameplay stellt die Palace Edition vor

Mit einem neuen Gameplay-Video zu Need for Speed Unbound stellt EA heute die Palace Edition vor, die man ausschließlich digital vertreibt.

Damit lässt sich ein Blick auf die diversen Zusatzinhalte werfen, die mit der Palace Edition einher gehen, plus einige spannende Gameplay-Szenen aus dem Racer. Mit der Palace Edition hat man unter anderem einen dreitägigen Early Access auf Need for Speed Unbound.

Ansonsten umfasst die Palace Edition folgende Zusatzinhalte:

4 atemberaubende, neue und individuelle Wagen Mercedes-AMG GT Black Series (2020) VW Golf GTI Mk1 (1976) ‎BMW E30 M3 (1988) Mercedes-AMG G 63 (2017)

Palace-Fahreffekte

Palace-Decals und -Nummernschild

Palace-Decals und -Nummernschild Palace-Charakterpose und -Banner-Artwork

Palace-Kleidungs-Pack mit 20 Gegenständen

Exklusive Unbound Vorbesteller-Inhalte:

Fahreffekt

Nummernschild

Banner-Grafik und Sticker

150.000 Geld (nur für Multiplayer-Nutzung)

Mit all den Extras lassen sich seine Autos in der Garage und wachsenden Sammlung perfekt präsentieren. Durch einen einzigartigen Style zeigt man in Need for Speed Unbound allen, wer man wirklich ist, einschließlich angesagter Art-Styles und Signature-Tags.

Need for Speed Unbound erscheint am 02. November 2022.