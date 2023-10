Neues PS5 Modell, aktuelle Cover & Co. inkompatibel, erster Größenvergleich

Dafür wird sie nach hinten und in die Breite sichtbar kürzer, wie ein kurzes Nachmessen anhand der offiziellen PS5 Spezifikationen zeigt. Das ist sicherlich ein kleiner Fortschritt, nachdem das aktuelle Modell weiterhin wie ein riesiger Klotz wirkt. Einen Wermutstropfen gibt es damit aber immer noch: Auch das neue PS5 Modell passt noch nicht in das beliebte Kallax-Regal. 😁

Was alles unter der Haube inkompatibel zu dem aktuellen Modell sein wird, wird sich erst noch zeigen. Möglicherweise werden auch die bisherigen SSD-Speicher mit externer Kühlung nicht mehr passen, wie sie etwa Sabrent anbietet. Was man schon weiß, ist, dass ein kleinerer Lüfter verbaut wurde.

„Ab Anfang 2024 werden verschiedene Farben der PS5-Cover für das neue Modell verfügbar sein, darunter eine komplett matte Schwarz-Farbgebung und die Farben der Deep Earth Collection in Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver. Die Preise für die PS5-Cover beginnen bei 54,99 USD | 54,99 EURO | 44,99 GBP | 7.480 JPY. Weitere Farben werden in Zukunft veröffentlicht.“

What do you think?