Neues PS5 Modell hat einen größeren SSD-Speicher an Bord

Die neue PS5 (Slimmer) wird sich nicht nur optisch verändert, auch im Inneren gibt es ein kleines Upgrade, bei dem Sony den internen Speicher erhöht. Dieser wird jeher als viel gering kritisiert und lässt sich nur durch teure Upgrade-Optionen erweitern.

Bisher musste die PS5 mit 825GB internen Speicher auskommen, von denen knapp über 600 GB frei genutzt werden konnten. Durch die Kraken-Kompression der PS5 hielt dieser zwar etwas vor, früher oder später kam man um einen Zusatzspeicher jedoch nicht drum herum.

PS5 zukünftig mit 1TB internem Speicher

Zukünftig werden die beiden neuen PS5-Modelle mit einem 1TB Speicher ausgestattet sein, woe die neuen PS5 Specs verraten, wovon etwa 200GB wieder für das Betriebssystem und Updates reserviert sind. Somit dürften am Ende etwa 800+ Gigabyte an freiem Speicher zur Verfügung stehen, was im Idealfall 3 bis 5 Spiele mehr bedeutet, die hier nun Platz finden.

Die größte Veränderung an den neuen PS5-Modellen wird allerdings das abnehmbare Laufwerk sein, das sich bei der Digital Edition nachträglich für 119.99 EUR nachrüsten lässt. Ein recht stolzer Preis, zumal sich die UVP-Preise der PS5 vorerst nicht verändern werden.

Eine weitere Neuerung sind die vier Faceplates, die sich getrennt abnehmen lassen. Die oberen Faceplates erstrahlen zudem nun in Hochglanz, während die unteren weiterhin in matt gehalten sind.

In der Gänze sind die neuen PS5-Modelle um mehr als 30 Prozent und das Gewicht um 18 Prozent bzw. 24 Prozent reduziert worden, womit die Einsparungen vermutlich am meisten bei Sony in der Produktion und deren Kosten zu finden sein dürften. Wie sehr sich das komplette Innenleben verändert, dürfte schon bald ein erster Teardown offenbaren.

Die neuen PS5 Modelle werden offiziell ab November erhältlich sein. Sony macht dies aber von den Lagerbeständen des aktuellen Modells abhängig, die man zuerst abbauen möchte. Hierzu hatte es bis vor Kurzem noch zahlreiche Sales Aktionen gegeben.