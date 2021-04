Oddworld: Soulstorm samt Launch Trailer erschienen, jetzt bei PlayStation Plus

Bereits jetzt ist das erste PlayStation Plus Spiel für den Monat April verfügbar, in dem Fall Oddworld: Soulstorm, das zunächst als digitale Version erscheint. PS5 User können den Titel kostenlos herunterladen.

Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus Oddworld: New ’n‘ Tasty aus dem Jahr 2014 an.

Diesmal entwickelt sich Abe, Held wider Willen, zum Anführer einer wachsenden Revolution. Dabei tauchen Spieler in das vielfältige Oddworld-Universum ein, in dem manche Bereiche knallharte Action erfordern, in anderen hingegen heimlich vorgegangen werden muss.

In spannenden Actionsequenzen können Spieler sogar Abes Herzschlag spüren, sodass das Gefühl der Immersion dank des haptischen Feedbacks des DualSense noch stärker hervorgehoben wird.

Weitere Titel folgen im Laufe des Tages

Im Laufe des Tages folgen außerdem noch Days Gone und Zombie Army 4: Dead War, die auch PS4 Besitzer kostenlos herunterladen können. Damit wertet Sony das PlayStation Plus Line-Up wieder erheblich auf, nachdem es zuletzt immer größere Kritik daran gab, vor allem im Vergleich zum Game Pass von Microsoft.

Im Juli folgt außerdem noch die physische Version von Oddworld: Soulstorm, auch als Collector’s Edition für PS4 und PS5.