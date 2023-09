PayDay 3 – Pearl und Joy stoßen zur Gang hinzu, Roadmap vorgestellt

Pearl ist eine erfahrene Trickbetrügerin und Meisterin der Infiltration, die sich im Straßenschwindel ebenso zu Hause fühlt wie im gehobenen Umgang mit den Reichen und Berühmten, wenn es für sie von Vorteil ist. Sie überlässt nichts dem Zufall und so kommt es selten vor, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich wünscht. Wenn es die Situation erfordert, schreckt sie aber auch vor Schusswaffen nicht zurück. Und auch wenn der erste Eindruck täuschen mag: Sie ist eine knallharte Kämpferin.

