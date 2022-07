PlayStation Plus – Diese Spiele verlassen das Line-Up im August

Während Sony inzwischen die ersten Spiele für das Line-Up bei PlayStation Plus im August vorgestellt hat, verlassen andere Titel den Abo-Service auch schon wieder.

Damit bleiben nur noch wenige Tage Zeit, um diese kostenlos für sich zu beanspruchen oder generell spielen zu können, je nachdem, in welcher Stufe diese aktuell angeboten werden. Den Anfang machen hier die dauerhaften Spiele bei PlayStation Plus Essential.

Diese werden am kommenden Dienstag Vormittag ausgetauscht und müssen bis dahin zumindest in der eigenen Bibliothek gesichert werden, um sie danach noch innerhalb von PlayStation Plus herunterladen und spielen zu können.

Im August betrift dies:

Arcadegeddon (unser Review)

Crash Bandicoot 4: It’s About

The Dark Pictures: Man of Medan (unser Review)

PlayStation Plus Extra / Premium

Im Laufe des Monats fällt diesmal ein Titel weg, der aktuell noch bei PlayStation Plus Extra / Premium angeboten wird.

Diesmal ist es Killzone Shadow Fall von Guerilla Games, mit dem gleichzeitig auch die Online-Server abgeschaltet werden. Ab dem 12. August kann der Shooter dann zwar noch regulär erworben werden, jedoch steht hier nur noch die Singleplayer-Kampagne zur Verfügung. Regulär kostet der Titel derzeit 19.99 EUR.

Ein Update bei PlayStation Plus / Premium gibt es dann wieder gegen Mitte des Monats, dessen Details zu Sony zu einem späteren Zeitpunkt vorstellt. Vorab hat man bereits die Yakuza-Serie angekündigt, die nach und nach bei PlayStation Plus Extra / Premium dabei sein wird, beginnend in diesem August.

Yakuza bei PlayStation Plus

Das neue PlayStation Plus