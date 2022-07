PlayStation Plus Essential im August – Gratis Spiele vorab geleakt

Mit einer interaktiven Storyline und einem herausragenden Sounddesign verspricht Little Nightmares eine fesselnde Mischung aus Traum und Albtraum, in der sich jeder noch so kleine Schritt wie ein immenser Sprung anfühlt und jeder Schatten eine alles verschlingende Dunkelheit verbirgt.

Little Nightmares ( unser Review ) entführt die Spieler hingegen auf ein düsteres Abenteuer, bei dem man in den gelben Regenmantel der Heldin „Six“ schlüpft und ihr dabei helfen muss, dem Schlund zu entfliehen. Dieses weitläufige, mysteriöse Schiff wird von verdorbenen Seelen bewohnt, die auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit sind.

