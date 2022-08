PlayStation Plus Extra & Premium im August – Das sind die neuen Spiele

Sony hat das neue Line-Up für PlayStation Plus Extra und Premium in diesem August vorgestellt, die ab dem 16. August zur Verfügung stehen.

Wie zuvor schon angekündigt, treffen damit die ersten Yakuza-Spiele ein, inkl. Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2. Diese werden ergänzt um Dead By Daylight, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Bugsnax, Metro Exodus. Trials of Mana, UNO, Monopoly Madness und Monopoly Plus.

Diese Titel können solange kostenlos gespielt werden, wie sie bei PlayStation Plus verfügbar sind. Anders als bei PlayStation Plus Essential verbleiben diese jedoch nicht dauerhaft in eurer Bibliothek.

Das Angebot umfasst dafür den Zugriff auf einen umfassenden Back-Katalog, Game Trials, die für 2 Stunden ausprobiert werden können, PS3-Spiele via Cloud-Streaming und vieles mehr.

Playstation Plus Extra / Premium August 2022

PlayStation Plus Trial

Weiterhin verfügbar ist die PlayStation Plus Trial Phase für die neuen PlayStation Plus Stufen, die sich an ganz neue Spieler richten. Die Trial-Phase ist die Gelegenheit, einen Blick auf den Spiele-Katalog werfen zu können. Dazu muss lediglich eine Kreditkarte hinterlegt werden, da im Anschluss die Abrechnung für den Aboservice beginnt. Optional kann man das Abo auch vorher kündigen.

Ansonsten sind ab sofort auch die neuen Spiele der Stufe Essential verfügbar, darunter Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4), Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4) und Little Nightmares (PS4), die den gesamten August über beansprucht werden können.

PlayStation Plus ist ab 59.99 EUR pro Jahr in der Stufe Essential, für 99.99 EUR in der Stufe Extra und 119.99 EUR in der Stufe Premium verfügbar.