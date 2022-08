Saints Row – Gameplay-Overview zum Reboot

Flankiert von Neenah, Eli und Kevin baut man hier sein Hauptquartier, muss seinen Bekanntheitsgrad und sein kriminelles Ansehen in der Stadt steigern, um so an die Macht zu kommen. Mit Neenah, Kevin und Eli und euch als zukünftigem Boss bildet ihr die Saints – und legt euch mit den Los Panteros, den Idols und Marshall an, während ihr euer Imperium in Santo Ileso errichtet und um die Stadt kämpft.

In Saints Row geht es diesmal nicht nur darum irgendeine Gang zu gründen, sondern eine wahre Institution. Dazu erkundet man den ultimativen Spielplatz der Sinners, wo nichts umsonst ist. Im aktuellen Video erfährt man mehr über die Fraktionen, die man unterdrücken muss, um erfolgreich zu sein – Los Panteros, The Idols, Marshall Defense Technologies und eine andere, etwas wildere Fraktion, die man später enthüllen wird.

