PlayStation Plus Extra / Premium im Juli bringt einen fantastischen KoOp-Hit

Das neue Spiele Line-Up für PlayStation Plus Extra und Premium in diesem Juli steht fest, das einen der besten KoOp-Spiele der letzten Jahre mit bringt – den Game of the Year Gewinner It Takes Two von Hazelight.

Insgesamt kann man sich im Juli auf 18 neue Spiele freuen, einschließlich drei neuer Classics. Neben It Takes Two befindet sich darunter SnowRunner, World War Z, Sniper Elite 5, The Ascent oder Sponge Bob.

PlayStation Plus im Juli 2023

Das vollständige Line-Up im Juli sieht demnach wie folgt aus:

PlayStation Plus Extra / Premium

It Takes Two – (PS4, PS5)

Sniper Elite 5 – (PS4, PS5)

Snowrunner – (PS4, PS5)

World War Z – (PS4, PS5)

The Ascent – (PS4, PS5)

Undertale – (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – (PS4)

Melty Blood: Type Lumina – (PS4)

Dysmantle – (PS4, PS5)

Circus Electrique – (PS4)

Dynasty Warriors 9 – (PS4)

Samurai Warriors 5 – (PS4)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R – (PS4, PS5)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – (PS4, PS5)

PlayStation Plus Classics

Gravity Crash Portable – (PS4, PS5)

Twisted Metal – (PS4, PS5)

Twisted Metal 2 – (PS4, PS5)

Insbesondere It Takes Two ist ein Blick wert, das als einer der lustigsten und überzeugendsten KooP-Spiele der letzten Jahre gilt. Nicht umsonst wurde es mit dem Game of the Award ausgezeichnet. Wer bisher nicht die Gelegenheit zu It Takes Two hatte, hier ist sie.

In unserem Review zum Spiel kamen wir damals zu dem Fazit:

„It Takes Two hat mich überrascht, wie schon lange kein anderes Spiel mehr. Selten erlebt man eine Story und Charaktere, die so lustig sind, einen so enormen Unterhaltungswert bieten und sich zugleich auf einem technisch so hohen Level präsentieren, dass man nicht mehr aus dem Staunen herauskommt.“

Die neuen PlayStation Plus Spiele werden am kommenden Dienstag freigeschaltet. Gleichzeitig verschwinden damit auch wieder einige Titel aus dem Line-Up, die wir hier zusammengefasst haben.