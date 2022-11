PlayStation Stars Rewards für November enthüllen zunehmend die Schattenseite

Sony weitet das PlayStation Stars Programm aus und hat die Belohnungen für diesen November vorgestellt. Wie üblich sind diese an neue Herausforderungen geknüpft, die immer mehr die Absichten von Sony enthüllen.

Dazu gehört natürlich ein Reward zum Release von God of War Ragnarök für all jene, die das Spiel digital oder bei PlayStation Direct vorbestellt haben. Käufer der Disc-Version aus dem regulären Handel gehen nach aktuellen Infos wohl leer aus.

Ratchet & Clank feiern in diesen Tagen das 20. Jubiläum und bekommen ebenfalls ein PlayStation Stars Reward. Dazu muss man lediglich irgendein PlayStation Spiel auf PS4 und PS5 spielen, um die Belohnung zu erhalten.

Ansonsten gibt es noch eine PS3 in Clear White, die man sich verdient, in dem man die Konsole tatsächlich besessen hat. Ergänzt wird dies um eine EyeToy Camera, ein Dino-Panorama, ein Arcade-Automat usw. Dafür muss man bestimmte Spiele aus vorgegeben Genres spielen, die PlayStation Camera besitzen oder einfach nur sein Lieblingsspiel spielen.

Was an PlayStation Stars ungerecht ist

Wie in einem kürzlichen Artikel erwähnt, ist PlayStation Stars ein gewöhnliches Bonusprogramm, das einen stärker an PlayStation binden soll. So weit, so gut. Im Fall von God of War Ragnarök zeigt sich aber schon sehr deutlich, in welche Richtung Sony damit abzielt – kauft nur bei uns!

Das God of War Ragnarök Digital Collectible erhält man nämlich nur, wenn man das Action-RPG bei PlayStation Direct oder im PlayStation Store zum von Sony vorgegebenen Preis kauft, der mit 79.99 EUR oftmals der teuerste ist. Wer die Disc-Version irgendwo anders vorbestellt hat, muss auf die PlayStation Stars Belohnung verzichten.

Sony zielt also klar darauf ab, dass man nur im PlayStation Store oder Direct Store zum diktierten Preis kaufen soll, während man Käufer der regulären Disc-Version (derzeit günstigster Preis zwischen 55 und 65 EUR) ausschließt. Optional hätte man auch das Spiel am Launch Day spielen können, um den Reward zu erhalten, was Käufer jeder Disc-Version mit einbezogen hätte.

Man schafft also immer wieder Mikroanreize, um den eigenen Direktvertrieb anzutreiben, der aus finanzieller Sicht jedoch enorme Nachteile für den User haben kann. Als User muss man also mit klarem Verstand an die Sache herangehen und nicht blind drauf los kaufen – und schon gar nicht, um im Grunde wertlose Rewards zu bekommen.

Das soll nicht heißen, dass PlayStation Stars grundsätzlich schlecht ist. Ich persönlich schaue da gerne mal rein und hab auch schon den ein oder anderen Reward bekommen, teils für Dinge aus der PSVR-Generation. Extra investieren oder hinterherrennen, um bestimmte Rewards zu bekommen, käme für mich jedoch nicht in Frage.