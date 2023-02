PlayStation VR2 – Sorge um fehlende Inhalte wächst

Es ist eine durchaus berechtigte Sorge, die nach dem anfänglichen Hype um PlayStation VR2 immer mehr in den Vordergrund rückt. Nicht die Hardware ist das Problem, sondern die Inhalte, und Sony tut bisher zu wenig, um diese Sorge zu zerstreuen.

Bereits in unserer kürzlichen Kolumne (PlayStation VR2 wird enttäuschen) kamen wir zu dem Eindruck, dass es langfristig an guten Inhalten für PlayStation VR2 fehlen wird. Sony selbst verschießt bereits ihr ganzes Pulver und bringt mit Horizon Call of the Mountain gerade einmal einen Titel heraus, der auf PlayStation VR2 zugeschnitten wurde. Beim Rest verlässt man sich auf Ports oder Upgrades bestehender Titel, was nicht zum ersten Mal kritisiert wird.

Die einzigen Hoffnungsschimmer sind derzeit The Dark Picture Switchback VR oder GT7, die hoffentlich langfristig begeistern können. Dabei braucht es Titel und Marken wie Uncharted, The Last of Us, Half Life oder God of War, die das Interesse auf das Headset lenken würden.

Was bringt PS VR2 in der Zukunft?

Die große Frage ist, was kommt nach dem Launch-Window und was können Spieler langfristig von PlayStation VR2 erwarten? Diese Frage bleibt derzeit weitestgehend unbeantwortet.

Digital Foundry beschreibt es so:

„Das Software-Line-Up zum Launch ist solide, aber viele der Spiele sind verbesserte Ports früherer Versionen. Einige dieser Titel sind kostenlose Upgrades, wenn man bereits die PSVR1-Version besitzt, aber unabhängig davon, und basierend auf dem, was wir bisher gespielt haben, gibt es keine bahnbrechende einzigartige Erfahrung – und das Fehlen einer Half-Life: Alyx-Portierung ist gefühlt sehr wichtig.“

Selbst mit Horizon Call of the Mountain liefert Sony nicht den erhofften Hit ab, den PlayStation VR2 eigentlich braucht, um erfolgreich zu werden. Der 80 EUR teure Titel wird als sechsstündiger Tech-Showcase beschrieben, der inhaltlich jedoch ziemlich dünn ist. Im Wertungsspiegel erreicht er daher wohl zurecht gerade einmal durchschnittliche 7.9 Punkte.

PlayStation VR2 Neuankündigung

IGN verweist ebenfalls auf das „geringe“ Launch Line-Up und die fehlende Abwärtskompatibilät, das mit Blick auf die Zukunft nur besser werden kann oder besser gesagt werden muss.

„Der Nachteil ist, dass die geringe Startaufstellung und die mangelnde Abwärtskompatibilität es zu einem erheblichen Problem macht, das sich jedoch nur verbessern wird, wenn Sony und andere Entwickler neue Spiele herausbringen, die die Einzigartigkeit von PSVR2 nutzen.“

Und genau hier liegt das Problem! Sony hat bisher keine weiteren Spiele für PlayStation VR2 angekündigt, die das Headset zum Erfolg machen könnten. Man wirft lediglich eine nichtssagende Zahl in den Raum, anstatt schon einmal mit Ankündigungen zu locken. Sonst kann man es ja auch nie abwarten, Spiele schon Jahre im Voraus anzukündigen, also warum nicht auch bei PlayStation VR2? Das würde zumindest etwas beruhigen.

So schwingt derzeit des recht unbehagliche Gefühl mit, dass man bald stolze 600 EUR einfach so wieder aus dem Fenster werfen wird und nur alle Jubeljahre mit einem neuen Leckerbissen belohnt wird. Das ist in der Summe aber deutlich zu wenig und lässt das VR-Medium da verweilen, wo es hingehört – in die Niche.