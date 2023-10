POSTAL: Brain Damaged für PS5 und PS4 angekündigt

In diesem Spin-Off der abgefuckten Shooter-Serie wird man noch tiefer in den Kaninchenbau eindringen. Paradise hat man inzwischen hinter sich gelassen und die Dinge beginnen an merkwürdig zu werden. POSTAL: Brain Damaged spielt sich in der verdrehten Psyche des POSTAL DUDE selbst ab – ein völlig neuer, retromoderner, handlungsorientierter und kompetenzbasierter Ansatz für POSTAL. „Hat HYPERSTRANGE es geschafft?“ – könnte man fragen. Oh ja. Es scheint, dass man es getan hat.

Entwickler Running With Scissors hat eine PS5 und PS4-Version des Boom-Shooters POSTAL: Brain Damaged angekündigt, die noch in diesem Jahr erscheint. Mit dem jüngsten Ableger erhält man eine brandneue Perspektive auf das Postal-Universum.

