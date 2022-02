PS Now – Spiele werden ohne Ankündigung entfernt, Hinweis auf Spartacus?

Sony hat offenbar damit begonnen, diverse Spiele aus der PlayStation Now Bibliothek zu entfernen, ohne dies vorher anzukündigen. Steckt hier die Vorbereitung auf das Project Spartacus dahinter?

Kürzlichen Berichten zufolge steht das neue PlayStation Plus kurz vor dem Start und soll unter anderem die PlayStation Now Bibliothek umfassen, jedoch nicht in dem Umfang, aus dem PlayStation Now derzeit besteht. Die Rede war von 250 bis 300 Titeln, die dann heruntergeladen werden können.

Spiele werde ohne Ankündigung entfernt

Aktuell entfernt werden Killing Floor 2, Moonlighter und SUPERHOT, die ab dem 28. Februar nicht mehr zu PlayStation Now gehören, ohne jegliche Ankündigung von Sony dazu. Normalerweise wird dies längere Zeit vorab bestätigt, im aktuellen Fall bleiben jedoch nur noch wenigen Tage, um die Titel noch spielen zu können.

Den Diskussionen zufolge glaubt man, dass im Hintergrund derzeit sehr viel passiert, um den neuen PlayStation Plus Service an den Start zu bringen und die aktuellen Aktivitäten zählt man jedenfalls dazu, welche dann nicht ganz zufällig kämen.

Das neue PlayStation Plus soll angeblich aus drei Stufen mit unterschiedlichen Inhalten bestehen. So startet der Service in der Stufe Essential angeblich bei 10 Dollar, in der Stufe Extra bei 13 Dollar und in der Studie Premium bei 16 Dollar pro Monat. Dafür bekommt man das reguläre PlayStation Plus Angebot, sowie in den anderen Stufen zusätzliche Demos, Early Access-Zugriffe, Classics oder der PlayStation Now Streaming-Dienst, der eine entscheidende Rolle beim neuen Service spielen soll.

Wie ebenfalls betont wurde, möchte Sony damit keine Konkurrenz zum Game Pass etablieren, vielmehr sieht man hier etwas Vergleichbares wie EA Play, nur dass es irgendwie noch komplizierter erscheint.

Bislang hat sich Sony nicht zu einem möglichen neuen Service geäußert, sollten die Vermutungen über den baldigen Start aber zutreffen, sollte das nicht mehr lange auf sich warten lassen.