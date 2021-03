PS5 Indie-Showcase – Blind Fate, Heavenly Bodies, Chicory & mehr

Sony und diverse Entwickler und Third-Parties veranstalten heute einen kleinen Indie-Showcase, bei dem man einen Blick auf kommende Projekt werfen kann.

Um das Ganze abzukürzen, fassen wir die neuen Trailer hier zusammen, beginnend mit Blind Fate: Edo no Yami. Hier schlüpft man in die Rolle von Yami, ein blinder Cyber-Samurai im Dienst des Shogunats, der Zivilisten vor Monstern und blutrünstigen Roboter-Greueln schützen soll. Es ist Ihre Pflicht, den Gottlosen die Gerechtigkeit des Shogunats zu bringen, indem Sie sie Befehle Ihres Meisters ohne Fragen ausführen und all seine Gegner ausrotten.

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies ist ein Spiel über Kosmonauten; der Körper; und die Abwesenheit der Schwerkraft. Entdeckt hier die sich ständig ändernden Nuancen schwereloser Bewegungen im Weltraum und ringt mit den Händen und Armen von Weltraum-Kosmonauten. Schiebt, zieht und dreht euch durch eine prekäre Reihe physikalisch simulierter Sternenszenarien, in denen ohne Schwerkraft nichts einfach ist.

Chicory: A Colorful Tale

Chicory: A Colorful Tale wurde von Greg Lobanov (Wandersong) entwickelt und enthält einen Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2) und erlaubt es Spielern die Macht der Kunst zu nutzen, Rätsel zu lösen, seinen tierischen Freunden zu helfen und der Welt ihre Farbe zurückgeben.

Operation: Tango

Operation: Tango ist ein kooperatives Abenteuer zum Thema Spionage, in dem Sie mit einem Freund vor der Herausforderung stehen, gefährliche Missionen rund um den Globus in einer zukünftigen High-Tech-Welt auszuführen.

Release: Frühjahr 2021

Nour: Play With Your Food

Nour ist ein experimentelles Food-Art-Spiel, das dir Appetit machen soll. Unbehindert durch Punkte, Zeitlimits oder Realismus kannst du in Nour mit deinem Essen spielen, als wärst du wieder ein Kind – und ohne hinterher aufräumen zu müssen.

Puzzling Places

Puzzling Places ist ein entspannendes und gesundes 3D-Puzzlespiel, in dem man hyperrealistische Miniaturen wunderschöner Orte aus der ganzen Welt zusammenstellt. Jedes Puzzle wird aus einem einzigartigen Photogrammetrie-3D-Scan erstellt, unabhängig davon, ob es sich um einen Raum in einem Museum, eine Stadt auf einer Hügelseite oder ein altes Kloster handelt. Mit jedem verwirrten Stück wird jeder Ort langsam mit einer eindringlichen Klanglandschaft zum Leben erweckt.