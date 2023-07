PS5 Preissenkung befeuert Gerüchte um PS5 Slim

In immer mehr Ländern wird die PS5 derzeit zu einem reduzierten Preis angeboten, was die Gerüchte um ein neues PS5 Slim Modell weiter anheizt. War die Aktion zunächst nur auf Spanien und Portugal begrenzt, ziehen in diesen Tagen immer mehr Ländern nach.

Weitere Berichte kommen inzwischen aus Großbritannien, Frankreich, Rumänien, aber auch aus Brasilien. Hierzulande kann man ebenfalls von günstigen PS5 Bundle profitieren, etwa dem zu God of War Ragnarök.

Während die Aktion in Portugal und Spanien offiziell von Sony beworben wird, ist der Hintergrund in anderen Regionen völlig unklar. Von Sony aus gibt es derzeit keine offizielle Preissenkung der PS5, was umso mehr Spekulationen hervorruft.

Wird die PS5 Slim bald angekündigt?

Vermutet wird unter anderem, dass die Händler damit beginnen, ihre Lagerbestände abzubauen, um Platz für ein potenziell neues PS5 Modell zu machen. Gerüchte um dieses gibt es schon seit Monaten, wobei der Begriff PS5 Slim in dem Fall wohl nicht ganz zutrifft.

Vielmehr arbeitet Sony wohl an einem PS5 Modell, das über ein abnehmbares Laufwerk verfügt. Ein entsprechendes Patent dazu wurde ebenfalls schon gesichtet, das mit der PS5 in Verbindung gebracht wird. Damit sollen die Spieler auch später noch die Option haben, ein Upgrade vornehmen zu können, während man sich zunächst für eine Digital Edition entscheidet. Gleichzeitig dürften damit die Produktionskosten für Sony sinken und der Preis der PS5 für die Spieler attraktiver erscheinen.

Paten zeigt möglicherweise das abnehmbare Laufwerk der PS5



Sollten die bisherigen Berichte zutreffen, wird das neue PS5 Modell nicht mit den aktuellen Modellen kompatibel sein. Mit anderen Worten: Wer heute eine PS5 Digital Edition besitzt, wird nur wenig von dem Laufwerk haben und muss die Konsole neu kaufen. Die Markteinführung wird spätestens in diesem Herbst (September) erwartet, während der Preis für das seperate Laufwerk bei um die 100 EUR / $ vermutet wird.

Microsoft hatte in der kürzlichen Anhörung mit der FTC ebenfalls von einem neuen PS5 Modell gesprochen, das später in diesem Jahr verfügbar sein wird. Dem soll dann die PS5 Pro im Jahr 2024 oder 2025 folgen.