PS5 Pro & Mid-Gen Upgrades – Take-Two ist eher skeptisch

Damit könnte Zelnick gar nicht so verkehrt liegen, denn das, was man bisher von der PS5 Pro zu wissen glaubt, konzentriert man sich damit verstärkt auf stabilere Spiele in 4K und 60fps, also das, was schon jetzt möglich ist, oftmals halt nur mit Kompromissen.

Geht es nach Take-Two CEO Strauss Zelnick, werden leistungsstärkere Konsolen in der Halbzeit einer Generation kaum Einfluss darauf haben, wie Entwickler und Publisher darüber nachdenken, wie man Spiele entwickelt oder verkauft. Letztendlich hängt es aber auch davon ab, was eine PS5 Pro oder die nächste Xbox Series nachher zu bieten hat.

