PS5 Slim: Europa-Starttermin geleakt?

In ersten Eindrücken überzeugt die PS5 Slim bislang soweit, mit der Sony einen Schritt in die richtige Richtung unternimmt und vor allem mehr Flexibilität bietet. Kritisiert hingegen werden hauptsächlich die Einsparungen mit dem neuen Standfuß, der nun extra erworben werden muss.

Das neue PS5 Slim Modell hat sich im Wesentlichen nicht verändert und ist von der Leistung her identisch. Die größten Unterschiede sind der neue, kleinere Formfaktor, das abnehmbare Laufwerk sowie die etwas größere SSD an Bord. Die Vorteile der PS5 Slim sind damit vor allem für Erstkäufer interessant, während bestehende PS5 Besitzer abwägen müssen, ob sich die Neuanschaffung dafür lohnt, insbesondere im Hinblick, dass möglicherweise in einem Jahr die PS5 Pro folgt.

