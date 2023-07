PS5 Slim – Wirft Sony eine innovative Technologie wieder über Bord?

Derzeit gibt es vermehrt Hinweise auf ein neues PS5 Modell, das Sony schon bald ankündigen könnte. Mit diesem könnte man sich auch wieder von einer innovativen Technologie verabschieden, die man einst über alles gelobt hat.

Sollte Sony in diesem Jahr tatsächlich die erste umfassende PS5-Revision anstoßen, die vermutlich als CFI-1300 Series startet, gehen mit dieser sicherlich diverse Kosteneinsparungen einher, so wie es in jeder Generation gehandhabt wird. Das Ziel damit ist es nicht nur die Produktionskosten zu senken, sondern auch einen für den Endkunden attraktiven Preis zu erreichen. Für kostspielige Innovationen bleibt da oftmals wenig Spielraum.

PS5 bald ohne Flüssigmetallkühlung?

Die PS5 setzt seit dem Launch auf eine innovative Flüssigmetallkühlung, anstatt herkömmlicher Wärmeleitpaste, um die Grafikkarte und die CPU herunterzukühlen. Das Flüssigmetall arbeitet zumindest effektiver in der Hinsicht, ist aber auch deutlich teurer in der Produktion. Zudem gab es vereinzelt Berichte, wonach das Flüssigmetall unter ungünstigen Umständen ausgelaufen ist und das komplette Motherboard zerstört hat.

Wie der Tech-Channel Zuby-Tech aktuell berichtet, basiert der zukünftige Grafikchip auf einer 5nm Fertigung, was verschiedene Vorteile mit sich bringt. Neben einer kostengünstigeren Produktion soll dieser auch keine mehr so hohen Temperaturen im laufenden Betrieb entwickeln, was die teure Flüssigmetallkühlung überflüssig machen soll, sodass Sony hier auf die deutlich günstigere Wärmeleitpaste zurückgreifen kann.

Bislang ist jedoch weder ein neues PS5 Modell von Sony bestätigt, noch die mögliche Richtung, die man zukünftig mit der Hardware einschlagen möchte. Eine generelle Überarbeitung der Hardware dürfte auf kurz oder lang aber definitiv stattfinden. Hoch im Kurs steht neben einer PS5 Slim auch ein PS5 Pro Modell mit mehr Performance. Dieses wird anhand zahlreicher Spekulationen im nächsten Jahr erwartet. Die potenziell neue PS5 in diesem Jahr soll lediglich ein Hybrid-Modell mit einem optionalen Laufwerk werden, das zudem nicht wesentlich kleiner ausfallen soll, wenn überhaupt.

Bis dahin ist das aktuellen PS5 Disc Edition Modell deutlich günstiger und bereits ab 449 EUR zubekommen.