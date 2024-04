PS5 Verkaufszahlen brechen ein, trotzdem die erfolgreichste Konsole

Sony hatte bereits angedeutet, dass die PS5 Verkaufszahlen in diesem Jahr einen Abwärtstrend erleben werden. Das zeigt sich insbesondere im vergangenen März, wo diese den stärksten Rückgang verzeichnete.

Zwar ist die PS5 weiterhin die erfolgreichste Konsole am Markt, gegenüber dem Vorjahr verzeichnetet diese und laut Daten von GamesIndustry einen Rückgang von 31 %, was doch erheblich ist. Offenbar konnte auch die jüngste Sales-Aktion nicht viel bewirken, bei der es 100 EUR Rabatt auf die PS5 Disc Edition gab. Als möglichen Grund sieht man die bessere Verfügbarkeit im Jahr zuvor, die für einen sprunghaften Anstieg bei den Verkaufszahlen sorgte.

„Die PS5 verzeichnete im März den größten Rückgang von fast 31 % im Jahresvergleich, bleibt aber mit Abstand die meistverkaufte Konsole in ganz Europa. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die PS5 letztes Jahr um diese Zeit frei verfügbar war, sodass es Anfang 2023 zu einem sprunghaften Anstieg der Konsolenverkäufe kam.“

Auf der Software-Seite gehörten im März zu den erfolgreichsten Spielen weiterhin Helldivers 2, EA Sports FC und Dragon’s Dogma 2, die sich die ersten drei Plätzen teilen.

Warten auf die PS5 Pro

Dass die Verkäufe der PS5 stetig zurückgehen, dürfte in Teilen auch der PS5 Pro geschuldet sein. Zwar ist das Mid-Gen-Refresh noch immer nicht offiziell angekündigt worden, der Launch wird aber fest in diesem Jahr erwartet. Vor diesem Hintergrund dürften einige Spieler vorsichtig mit einem Neukauf der PS5 zum jetzigen Zeitpunkt sein und erst einmal abwarten, was da wirklich kommt.

Dafür zeigt sich sämtliches Zubehör sehr populär. So wurden 1,2 Millionen Accessoires auf dem europäischen Markt verkauft, wobei der DualSense Controller weiterhin das beliebteste Zubehör ist, gefolgt vom Xbox Controller. Dieser erscheint in aller Regelmäßigkeit in neuem Design, zuletzt in einer Fallout Special Edition.

Zahlen zu PlayStation VR, PlayStation Portal oder der Xbox Series X|S gibt es derzeit keine.