PS6 & Next Xbox Hardware für unter 100 EUR? Das sind die Next-Gen Pläne!

Der wirklich aufschlussreiche Leak von Microsoft und Xbox in diesen Tagen gewährt einen Blick in die Zukunft des Konsolen-Gamings, die sich unweigerlich in der Cloud abspielen wird. Teure Hardware könnte dann der Vergangenheit angehören und die PS6 und nächste Xbox auf unter 100 EUR im Preis drücken.

Das ist jedenfalls die Vision von Microsoft, die in den geleakten Dokumenten (via) von einer hybriden Hardware sprechen, die in der Cloud und Client-seitig arbeitet. Voraussetzung dafür wäre, dass die Technologie bis dahin ausgereift und auch eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.

Microsoft beschreibt das Vorhaben in den Dokumenten aus dem Jahr 2022 wie folgt:

„Unsere Vision: eine hybride Gaming-Plattform der nächsten Generation zu entwickeln, die die kombinierte Leistung von Client und Cloud nutzt, um ein tieferes Eintauchen in das Spielgeschehen und völlig neue Arten von Spielerlebnissen zu ermöglichen.“

In der Praxis wäre dies dann vermutlich nur noch eine Art Dongle oder eine Hardware in der Größe von Apple TV. Preislich strebt man ein Niveau von maximal 99 Dollar / EUR an, womit man die potenzielle User-Basis deutlich schneller erreichen würde.

Xbox Roadmap bis 2028

Cloud-Gaming macht rasante Fortschritte

Was die Spiele betrifft, verweist man auf den Microsoft Flight Simulator, der schon jetzt die Inhalte zum Teil aus der Cloud streamt, während die eigentliche Anwendung lokal läuft. Hierfür möchte man eng mit Chipherstellern wie ARM oder AMD zusammenarbeiten, die vermutlich maßgeschneiderte Prozessoren liefern sollen.

Zu den Kern-Features der Next-Gen Xbox Konsole gehören nach den Plänen von Microsoft außerdem:

DirectX-Raytracing der nächsten Generation

Dynamic Global Illumination

Mikropolygon-Rendering-Optimierungen

ML-bases Super-Resolution

Erweiterbares Modell für schnellere Iteration und Innovation

Sony verfolgt derzeit ähnlich ambitionierte Pläne beim Cloud-Gaming, die mit der PS6 voraussichtlich voll aufgehen werden. Derzeit wird bereits das PS5 Game-Streaming getestet, während PlayStation Portal ebenfalls Ansätze aufzeigt, wie das Ganze am Ende funktionieren könnte.

Bis es so weit ist, vergehen allerdings noch mehrere Jahre. Laut Microsoft ist die Einführung der nächsten Xbox Hardware nicht vor 2028 geplant.