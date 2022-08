Railway Empire 2 & Dungeons 4 für 2023 angekündigt

Der zweite Titel ist Dungeons 4, der von den Realmforge Studios entwickelt wird. Die Mission des Absolut Bösen ist noch nicht abgeschlossen, und mit der Dunkelelfen-Zauberin Thalya an seiner Seite ist es wieder an der Zeit, Chaos und Zerstörung zu verbreiten.

Spieler übernehmen darin ein zunächst kleines Zug-Unternehmen im 19. Jahrhundert in Europa oder Nordamerika und bauen es zur größten Eisenbahngesellschaft des Kontinents aus. Das Spiel verspricht große, realistische Karten, 60 detaillierte historische Lokomotiven und deutlich verbesserten Gleisbau mit Echtzeit-Terraforming. Mit Gameplay-Optionen für entspannten Modellbau ebenso wie ausgeklügelte Transportplanung können alle Spieler in Railway Empire 2 in ihren liebsten Spielmodus eintauchen.

What do you think?