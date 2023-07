Remnant II – Neues Video über den Archetyp des Jägers

Gearbox Publishing und Gunfire Games zeigen ein neues Video, das die Fähigkeiten und Talente des Jäger-Archetyps im kommenden Action-Survival-Shooter Remnant II vorstellt. Der Jäger-Archetyp ist auf Fernkampf, Präzisionsschüsse und das Aufspüren von Bedrohungen spezialisiert.

Das Hauptattribut des Jägers ist „Eiskalt erwischt“, das aktive Jägerfähigkeiten verlängert, wenn gegnerische Schwachstellen getroffen werden. Jäger können auch Gegner markieren. Markierte Gegner sind durch Wände sichtbar und anfälliger für kritische Treffer von allen Spieler.

In Remnant II tauchen die Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und hektischen Fern- und Nahkämpfen gegen gerissene Gegner und in zermürbenden Bosskämpfen erfordert – als einsamer Wolf oder mit bis zu zwei anderen Spielern, um die Chancen zu erhöhen und furchterregende Herausforderungen zu meistern.

Jedes Mal, wenn Spielerinnen einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool an Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamischen Levels bieten einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und die Erzählung eingewoben werden.

Remnant II erscheint am 25. Juli 2023.