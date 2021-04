Returnal – Pre-Load ist live, so funktioniert die Time Loop-Mechanik

Gut eine Woche vor dem offiziellen Release von Returnal ist der Pre-Load zum Actiontitel von Housemarque verfügbar. Außerdem erklärt man heute, wie die Time Loop-Mechanik funktioniert.

Wer Returnal digital im PlayStation Store vorbestellt hat, kann also schon jetzt im dem Download beginnen, der überschaubare 56.1 Gigabyte wiegt. Starten kann man dann Punkt 00:01 Uhr am 30. April, sofern Sony keinen früheren Start erlaubt. Davon ist momentan jedoch nicht auszugehen.

Die Time Loop-Mechanik

Ferner geht man heute noch einmal auf die Time Loop-Mechanik im Spiel ein. Jeder Durchlauf wird damit anders und jede Entscheidung muss stets gut abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen.

In einem Preview-Video von IGN heißt es dazu, dass das Sterben ein Teil von Returnal sei und nicht unbedingt mit Scheitern gleichzusetzen ist. Diesen Ansatz mag vielleicht nicht jeder, laut Housemarque hätte man den Rogue-like Ansatz aber so verändert, dass nicht zwingend Frust dadurch aufkommt.

Jedes Mal, wenn ihr also sterbt, findet ihr euch in Selenes Raumschiff kurz vor dem Crash auf dem Planeten wieder. Mit jedem Durchlauf hat man allerdings auch die Chance, seine Fähigkeiten zu verbessern, bessere Ausrüstung zu finden und so schneller voranzuschreiten. So sollen sich am Ende auch Bosskämpfe deutlich mächtiger anfühlen, als wenn man diesen schon nach dem ersten Durchlauf begegnet.

Ob das jedermanns Geschmack ist, bleibt natürlich abzuwarten, weshalb man auch etwas kritisch auf Returnal blicken darf. Es ist halt ein spezieller Gameplay-Ansatz, der demotivierendes Potenzial birgt. Immerhin darf man sich auf ein technisches Spektakel freuen, das 4K Auflösung bei 60fps und Raytracing verspricht, die laut erster Analysen auch überzeugen.

Offiziell erscheint Returnal am 30. April 2021.