Shadow Warrior 3 – Drittes Gameplay-Video “Motoko’s Thunderdome”

Devolver Digital und Flying Hog haben nochmals Eindrücke aus Shadow Warrior 3, die mit dem drittem Gameplay-Video “Motoko’s Thunderdome” noch einmal die Action aufleben lassen.

Nach der rasanten Action von “Doomsday Device” und “That Damn Dam” gibt es diesmal einen Blick auf die “Motoko’s Thunderdome”-Mission, in der Lo Wang in die Tiefen der Höhlen von Motoko absteigt. Mit Hilfe aller neuer Techniken, die ihm zur Verfügung stehen, schnetzelt sich Lo Wang auf seiner Hatz durch unzählige Kreaturen und schwingt sich elegant über Gefahren, während er sich immer tiefer ins Chaos stürzt. Motoko hilft unserem Helden dabei und beschwört explosive Blitzattacken, die die Gegner in den Äther blasen können.

Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Shadow Warrior 3 erscheint noch dieses Jahr für PC und Konsolen.