Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erstrahlt im Mai auf PS4

Atlus hat das Remaster von Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster für den kommenden Mai auf PlayStation 4 bestätigt.

Was als normaler Tag in Tokio beginnt, stellt sich als etwas heraus, das man eine ätherische Apokalypse nennen könnte. Die Überreste der Welt werden vom Chaos verschluckt, als eine dämonische Revolution in eine gebrochene Stadt hinabsteigt. Gefangen zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen, können die Entscheidungen, die man hier trifft, Leben, Wiedergeburt oder Tod bringen und bestimmen, wer am Ende triumphiert.

Das bietet die Remaster-Version

Remastered 3D-Modelle und Backgrounds

Zusätzliche Schwierigkeitsstufen

Suspend save – Speichert euren Fortschritt, wann immer nötig.

Voiced Audio – wählt zwischen japanischer und englischer VO

Ein alternativer Zweig mit Raidou Kuzunoha

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erscheint außerdem als Digital Deluxe Edition und umfasst:

Full Game Download

Exclusive access to the game four days early, on May 21

Maniax Pack Adds Dante from the Devil May Cry™ Series

Chronicle Pack Adds Raidou from the Devil Summoner Series*

MERCIFUL Difficulty Adds an easier difficulty mode

Mercy and Expectation Map Pack „Little Master’s Mercy“ „Master’s Expectation“

Shin Megami Tensei BGM Pack „BGM Pack 1: Shin Megami Tensei®“ (2 songs) „BGM Pack 2: Shin Megami Tensei® II“ (2 songs) „BGM Pack 3: Shin Megami Tensei® IV“ (2 songs) „BGM Pack 4: Shin Megami Tensei® IV: Apocalypse“ (2 songs)



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erscheint am 21. Mai 2021.