Skull and Bones – Zahlreiche Gameplay-Eindrücke aus der Closed Beta

In der vergangenen Woche fand die erste große Testphase zu Skull and Bones anhand einer Closed Beta-Phase statt, die Ubisoft zuletzt auf den PC eingeschränkt hat. Nach der zahlreichen Kritik an den vorherigen Präsentationen des Piraten-Abenteuers konnte man hier endlich erfahren, wie es tatsächlich um Skull and Bones steht.

In der Beta-Phase stand der Multiplayer zur Verfügung, der erfahrungsgemäß noch nicht auf das endgültige Spiel schließen lässt. Dementsprechend zeigt man sich derzeit auch nicht vollends überzeugt von dem, was Ubisoft mit Skull and Bones anstrebt.

Skull and Bones: kaum Fortschritt zu erkennen?

Die Kommentare zu dem gezeigten Gameplay sind weiterhin nicht unbedingt positiv gestimmt, die in Skull and Bones keine Langzeitmotivation sehen, ein Spiel, das auf Live-Service und Geld verdienen ausgelegt sein wird, und dem es an Herz und Seele fehlt, um ein echtes Piratenspiel zu sein.

Bemängelt wird weiterhin auch der technische Zustand von Skull and Bones, das man grafisch auf „PS3-Niveau“ einordnet, in dem dumme NPCs sinnlosen Aufgaben nachgehen oder das generell wie ein Arcade-Titel wirkt. Nur wenige Kommentare sehen in Skull and Bones noch Potenzial, das es zu einem großen Spiel werden lässt.

Parallel zur Closed Beta sammelt man Feedback zu Skull and Bones, in dem man verschiedene Parts des Spiels explizit abfragt. Die Beteiligung daran ist bislang jedoch sehr zurückhaltend, was es dem Entwickler weiterhin nicht leicht machen dürfte, den richtigen Weg für Skull and Bones zu finden.

Bleibt zu hoffen, dass sich der Singleplayer-Part am Ende besser schlägt, der im Grunde das ist, was die Spieler haben wollen. Ein großes Piraten-Abenteuer, in dem man die Welt besegelt und Reichtümer jagt.

Wann Skull and Bones erscheinen wird, ist nach wie vor unklar. Das Spiel befindet sich nun schon über sechs Jahre in Entwicklung, wurde scheinbar mehrfach neu gestartet und steht inzwischen unter einem Druck erfolgreich zu sein, dem es möglicherweise nicht mehr gerecht werden kann.