Soulframe – Erste Gameplay-Demo zeigt Ghost of Tsushima & Zelda Inspirationen

Auf der Tennocon 2023 hat Digital Extremes die erste umfangreiche Gameplay-Demo zu Soulframe gezeigt, dem nächsten großen Projekt nach Warframe. Teile daraus erinnern stark an Ghost of Tsushima und Elemente, die man aus Zelda her kennt.

In den gut 30 Minuten erkundet man in dem neuen Video die Spielwelt von Soulframe, einige Dungeons, Boss-Fights und mehr. An einer Stelle wird ein Mini-Game aufgerufen, wie man es in Ocarina of Time erleben konnte, während das Kampfsystem selbst an Ghost of Tsushima erinnert. Zudem scheint man Abstand von dem komplizierten Progression-System aus Warframe zu nehmen, das in Soulframe durch Seelen und Pakte ersetzt wird.

Ansonsten ist man weiterhin sehr zurückhaltend mit Details zum Spiel, das für die aktuellen Konsolen und den PC in Entwicklung ist. Zur damaligen Ankündigung hieß es lediglich:

„Mit dem Worldbuilding und den thematischen Elementen von Soulframe möchten wir wirklich zu unseren Favoriten aus der Kindheit zurückkehren und uns von den kunstvollen Fantasy-Welten inspirieren lassen, in die wir uns verliebt haben, als wir aufgewachsen sind“, sagte Soulframe-Creative Director Geoff Crookes. „Unser Team interessiert sich wirklich für diese Idee, dass Natur und Mensch aufeinanderprallen, und wir werden viele dieser Themen durch unsere eigene Linse untersuchen, während wir mit Ideen der Restaurierung und Erforschung spielen.“

Bisher gibt es auch keinen angestrebten Release-Termin für Soulframe, das angesichts der aktuellen Gameplay-Demo in einem ziemlich guten Zustand zu sein scheint. Das ist insofern bemerkenswert, da die Full-Production laut Digital Extremes erst im vergangenen Jahr gestartet wurde.

Ein mögliches Release-Zeitfenster dürfte daher frühestens im Jahr 2024 realistisch sein.