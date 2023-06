Slender: The Arrival kehrt wohl als Remaster zurück

Die Blue Isle Studios arbeiten womöglich an einem Remaster zu Slender: The Arrival, das ursprünglich 2013 erschienen ist. Die ikonische Horror-Figur könnte schon in gut 4 Wochen zurückkehren.

Das deutet sich aus einer Teaser-Website heraus, dessen Countdown in 33 Tagen abläuft. Dieses Datum fällt zugleich mit dem 10-jährigen Jubiläum des Spiels zusammen. Zudem gibt es auf der Webseite einen 14 Sekunden kurzen Teaser zu sehen, den wir hier angehängt haben. Ein Remake oder eine Remaster gilt daher als im Bereich des Möglichen.

Slender: The Arrival ist die offizielle Videospieladaption von Slender Man, die in Zusammenarbeit mit Eric „Victor Surge“ Knudson, dem Schöpfer des paranormalen Phänomens entwickelt wurde. Das Spiel galt als Neuinterpretation und Erweiterung des Originalspiels und bietet eine brandneue Handlung, verbesserte Grafik, einen hohen Wiederspielwert und vor allem Survival-Horror vom Feinsten.

Das Ziel damit war es, dem Spieler eine unverfälschte Spannung und Angst zu bieten, die dem Horror-Genre neues Leben einhauchte, ähnlich wie Blair Witch damals.

Was man für Slender: The Arrival geplant hat, erfährt man womöglich in rund 4 Wochen.