Slitterhead verspricht einzigartige Spielmechaniken & Designs

Die Entwickler bei Bokeh Game Studios haben vor wenigen Tagen ihr neues Horrorprojekt Slitterhead enthüllt, zu dem nun einige neue Details vorliegen.

Bokeh Game Studios hat sich unter anderem aus Keiichi Toyama formiert, der zuvor an Silent Hill oder Gravity Rush gearbeitet hat. Slitterhead ist nun das erste Projekt des Studios, mit dem man zurück zu den Horrorwurzeln kehrt.

Damit man in diesem Genre auch mal wieder etwas Besonderes bietet, setzt man auf einzigartige Spielmechaniken, die es laut Toyama in kaum einem anderen Spiel gibt. Nähere Details dazu könne man derzeit jedoch noch nicht verraten.

„Ich kann noch nicht auf viele Details eingehen, aber ich kann euch sagen, dass dies ein actionorientiertes Adventure aus der Third-Person-Perspektive wird. Das Spiel wird aber viele neue Mechaniken enthalten, die bisher in anderen Spielen noch nicht zu sehen waren, daher denke ich, dass es zu einem einzigartigen Erlebnis führen wird.“ IGN

Originelles Setting & Kreaturen

Dafür ist man sich mit dem Setting schon ziemlich sicher, das in etwa an Hong Kong in den 80er oder 90er Jahren erinnert. Diese Parallelen können durchaus zutreffen, für Slitterhead setzt man allerdings auf ein originelles Setting, das einige Inspirationen daraus bezieht, einschließlich nostalgischen Sehenswürdigkeiten, die es mit reiner Fiktion verbindet.

Diese Originalität findet sich auch in den Kreaturen wieder, die bereits im Debüt Trailer ziemlich furchterregend wirkten. Hierzu ergänzt Toyama:

„Im Spiel kämpft man gegen mysteriöse Kreaturen, die Menschen nachahmen können. Dies wird eine wichtige Säule des Adventures und der Geschichte bilden. Die Kreaturen heißen Yakushi, eine Art Monster, die ihre Wurzeln im klassischen Theater haben.“

Was den Horroraspekt des Spiels betrifft, greift man Themen wie Leben und Tod und dessen Prozess im Alltag auf. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Gewaltdarstellung, sondern den Horror auf eine Weise darzustellen, wo Immersion zu einem wichtigen Aspekt wird. Trotzdem soll Slitterhead auch Unterhaltung bieten, inkl. einer geheimnisvollen Geschichte und den neuen Arten von Gameplay.

Wann Slitterhead erscheint, ist derzeit noch unklar.