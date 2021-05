So profitieren abwärtskompatible Spiele vom DualSense Controller

Mit dem jüngsten Firmware-Update für den DualSense Controller hat sich spürbar etwas an dem haptischen Feedback geändert, wenn man damit abwärtskompatible Spiele spielt. Dieser Eindruck ist nicht nur subjektiv, sondern tatsächlich vorhanden.

Das verrät jetzt Co-Game Director bei Naughty Dog, Kurt Margenau, der auf Twitter erklärt, wie man das Feature im Hinblick auf abwärtskompatible Spiele optimiert hat. Davon profitiert insbesondere The Last of Us: Part II mit dem jüngsten Update.

So habe man schon vor Monaten entsprechendes Feedback an das DualSense-Team weitergegeben, um das Timing, die Intensität und die Textur der Haptik im Abwärtskompatibilitätsmodus zu verbessern und das Gefühl zu erreichen, das man für den ursprünglichen DualShock 4 entwickelt hat. Dieses ist etwas weicher als das Vibrieren des DualSense Controller.

Der Weg zur Problemlösung

Die Frage, die man sich gestellt hat, war die, wie man angesichts der physikalischen Mechanismen zum Erreichen der Haptik einen ansprechenden Abwärtskompatibilitätsmodus realisieren kann? Der DualShock 4 Controller verfügt dazu über zwei unterschiedlich große rotierende Gewichte im Inneren, während der DualSense Controller über zwei Gewichte verfügt, die sich vorwärts und rückwärts bewegen und Frequenz und Amplitude bei extrem hoher Wiedergabetreue und geringer Latenz ausdrücken können (vergleichbar mit einem Lautsprecher).

Die Controller-Firmware im DualSense empfängt nun also die „alten“ Signale, die einen Motor (mit einer viel höheren Latenz) drehen, um das resultierende Gefühl im Controller mit einer völlig anderen mechanischen Methode zu emulieren. Dies beinhaltet die Berücksichtigung aller Timing-Unterschiede in dem beim Entwurf für den DualShock 4 eingebauten Rumble und die Nachahmung der inhärenten Variation und des Rumble-Feeling, das mit dem rotierenden Motor einhergeht.

Das passiert alles, ohne dass man den Game Code dazu verändern muss, und ist natürlich der fantastischen Arbeit des DualSense-Team zu verdanken.