Sony verkauft weltweit eine halbe Milliarde PlayStation Konsolen

Nun stellt sich die Frage, was war mit der PS4 Pro – 500 Millionen Limited Edition , mit der man diesen Meilenstein schon einmal gefeiert hat und von der es lediglich 50.000 Einheiten gab? Diese erklärte sich mit den Handheld-Konsolen von Sony, einschließlich der PSP, die es auf gut 82 Millionen verkaufte Einheiten schaffte und der PS Vita mit etwas über 16 Millionen verkauften Geräten – in der Summe hat man also auch hier gut beachtliche 100 Millionen zusammenbekommen. Ziemlich sicher aber mit den beiden PlayStation VR-Headsets, die Sony irgendwo als eigene Plattform betrachtet.

