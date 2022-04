Star Wars: Eclipse Entwicklung läuft besser als manche glauben

„Im ständigen Streben nach Innovation öffnen wir uns für neue Arten von Spielen und Herausforderungen und werden weiterhin große Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternehmen. Dies bietet großartige Möglichkeiten für diejenigen, die an ehrgeizigen und innovativen Projekten in gemischten Teams arbeiten möchten, die auch zunehmend von Frauen geleitet werden.“

Das nächste große Projekt von Quantic Dream wird Star Wars: Eclipse, von dem es zuletzt hieß, dass der Entwickler Probleme habe, neues Personal zu finden. Dem hatte man zwischenzeitlich widersprochen und ein Release in 2027 oder später scheint auch nicht so ganz zu stimmen.

