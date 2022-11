Starfield: Gut, dass es nicht für PS5 erscheint, so Todd Howard

Ob neben Starfield auch The Elder Scroll 6 ein konsolenexklusives Spiel wird, ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber sowohl Branchen-Insider gehen von einer Exklusivität aus als auch Xbox-Chef Phil Spencer deutete das an.

In einem Interview im Lex Fridman Podcast wird Howard gefragt, was die aufregenden Seiten der Zusammenarbeit mit Xbox sind. Der Bethesda-Chef erklärte, dass die Entwicklung von Starfield von der Exklusivität profitiert, da Bethesda sich nur auf die Xbox und den PC konzentrieren müsse, anstatt die Aufmerksamkeit auf mehrere Plattformen zu verteilen.

What do you think?