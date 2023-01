SteamWorld Build – City-Building mit einem Twist angekündigt

Thunderful und der Entwickler The Station stellen mit SteamWorld Build eine neue Simulation vor, die vertraute Ansätze verfolgt, das Building-Genre aber auch um spannende Komponenten erweitert. Hier wird man zum Architekten einer ganzen Minenstadt, von der man aus sein Imperium errichtet und eine Flucht vorbereitet.

Alles beginnt damit die Grundsteine zu legen und Häuser darauf zu errichten, in denen die Steambot-Bürger leben. Zusätzlich muss für Nahrung und Unterhaltung gesorgt werden. Gerüchten zufolge ruht eine uralte Technologie in den Minen, die den Schlüssel zur Flucht vor dem bevorstehenden Untergang enthält.

Spieler müssen daher die oberirdischen natürlichen Ressourcen und die reichlich in der Mine vergrabenen Erze nutzen, um seine Stadt zu erweitern, neue Wohnebenen zu gründen, und sich der Suche anschließen, um tiefer zu graben und unermessliche Reichtümer zu finde, die ihnen letztendlich dabei helfen, den Planeten zu verlassen.

„Als The Station 2020 zu Thunderful kam und uns mitteilte, dass sie einen Städtebauer machen wollen, dachten wir, dass es eine großartige Gelegenheit für SteamWorld und Thunderful bietet, in ein weiteres neues Genre vorzudringen“, sagte Brjánn Sigurgeirsson. „Sie wissen, was es bedeutet, an großen IPs zu arbeiten, dank ihrer Erfahrung bei der Entwicklung für LittleBigPlanet, einschließlich Crossovers mit God of War, Dark Souls und vielen mehr. Nachdem ich viele Stunden damit verloren habe, mich in den erstaunlichen Gameplay-Loop zu stürzen, die sie zwischen oberirdischem Städtebau und unterirdischem Bergbau geschaffen haben, kann ich sagen, dass ich wirklich stolz auf das bin, was sie im SteamWorld-Universum erschaffen haben.“

Thunderful PR