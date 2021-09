Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Feedback der Demo Trial

Square Enix und Team Ninja hatten recht früh eine Demo Trial zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zugänglich gemacht, um erstes Feedback zu sammeln. Das viel dementsprechend kritisch aus, weshalb man jetzt erste Verbesserungen vorstellt.

Stranger of Paradise: Final Fantasy ist eine neue Vision im Final Fantasy-Universum, die vom Final Fantasy-Veteranen Tetsuya Nomura und Kazushige Nojima entwickelt wird. Diese tun sich hierfür mit Team NINJA und KOEI TECMO GAMES zusammen, um zunächst das Spieler-Feedback zu sammeln und die Ausrichtung des Spiels auszuloten. Was bislang also gezeigt wurde, ist alles andere als final.

Basierend auf diesem ersten Feedback wird man nun folgende Punkte angehen:

Framerate stabilisieren

Gesamtgrafik und Beleuchtung anpassen

Sichtbarkeit anpassen, wenn die Kamera die Wand berührt

Sturzschaden anpassen

MP-Wiederherstellung für Soul Shield & Burst anpassen

Break-System anpassen

Support Adaptive Trigger auf PS5

Frames für die Verwendung von Zaubertränken reduzieren

Fähigkeitssteuerung verbessern

Abbruchzeitpunkt anpassen

Zauberlehre für Black Magic beibehalten, auch wenn sie unterbrochen ist

Set der Magic-Drop-Position erlauben, wenn man keinen Lock-On hat.

Verdienste hinzufügen, um die Affinität der Ausrüstung zu verbessern

Drop-Items verfügbar machen, indem man sie einfach berührt

Gegenstände, die bei der Verwendung eine bestimmte Berufserfahrung erhöhen

KI und die Aktionen kleinerer Feinde anpassen

Sichtbarkeit von fliegenden Feinden anpassen

BGM und Soundeffekte anpassen

Menülayout und Reaktion anpassen

Buff-/Debuff-Symbole und Verbündetenstatus hinzufügen

Item-Sortierung hinzufügen

Anpassbares Optionsmenü hinzufügen

Tutorials für jeden Waffentyp hinzufügen

Ausrüstung und Fähigkeiten der Verbündeten können geändert werden

Neue Funktion hinzufügen, um Verbündete vorübergehend zu stärken

Schwierigkeitsbalance und Schwierigkeitsstufen von Leicht-Normal-Schwer bis Story-Action-Schwer anpassen

Charakter-Designs anpassen

Natürlich gab es auch viele Aspekte, die schon positive aufgenommen wurden, darunter die Battle-Mechaniken, das Job-System, Loot-Drops etc.

Sofern man diese Änderungen schnell genug umsetzen kann, strebt man einen Release im kommenden Jahr von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC an.