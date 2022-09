Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Wanderer of the Rift DLC datiert

Square Enix und Enrwickler Team Ninja haben den nächsten DLC für Stranger of Paradise Final Fantasy Origin datiert, der sich Wanderer of the Rift nennt.

Wanderer of the Rift ist die zweite Erweiterung für den Actiontitel, die am 26. Oktober erscheint und zunächst wieder nur mit dem Season Pass erhältlich sein wird. Bislang eine Besonderheit bei der DLC-Politik.

In Wanderer of the Rift kämpft man sich durch das Labyrinth der Dimensionen, ein Dungeon, der euren Weg zufällig festlegt, um Teile der Geschichte freizuschalten. Mit der Erweiterung wird außerdem ein neuer Job eingeführt, der Blaumagier, und neue spezielle Monster stoßen hinzu, die sich mit einem Beschwörungsstein abwehren lassen, den man während des des Kampf rufen kann.

Zusätzlich zu neuer Ausrüstung, die weitere Fähigkeiten freischaltet, wird auch eine neue Klasse von Feinden namens „Chaotische Monster“ hinzugefügt, um dem Spieler ein abwechslungsreicheres und herausfordernderes Erlebnis zu bieten.

Zuvor erschien die Erweiterung Trials of the Dragon King , die ebenfalls neue Jobs, Waffen und Accessoires umfasste, während man mit Equipment eine neue Kategorie einführte. Außerdem umfasste der DLC einige neue Stories, neue Areale zum Erkunden und entsprechende Herausforderungen.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Wanderer of the Rift erscheint am 26. Oktober 2022. Eindrücke dazu liefert euch der nachfolgende Trailer. Eindrücke aus dem Spiel selbst liefert noch einmal unser damaliges Review.