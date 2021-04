Street Fighter V: Champion Edition – News zu Oro, Akira Kazama & Rose

Im Zuge des Spring Update zur Street Fighter V: Champion Edition hat Capcom weitere Kämpfer enthüllt, sowie dessen Termine bestätigt.

So wird Rose noch in diesem April verfügbar sein, die mit mehreren neuen Moves daher kommt. Mit ihrem V-Skill I – Soul Fortune – zieht sie eine Tarotkarte heraus, um sich entweder zu erholen oder ihre Gegner zu schwächen. Jede der Tarotkarten hat eine andere Farbe und einen anderen Effekt.

Ihr V-Trigger I – Soul Dimension – ist ein brandneuer 2-Takt-V-Trigger, mit dem sich Rose zu einem von drei Punkten auf dem Bildschirm teleportieren kann – hinter den Gegner am Ende es Bildschirms oder mittig. Der Teleport kann für die meisten Spezialbewegungen sowohl am Boden als auch in der Luft abgebrochen werden. Eindrücke zu ihren Moves, gibt es in den nachfolgenden Videos.

Rose ist ab dem 19. April 2021 in der Street Fighter V: Champion Edition verfügbar.

Oro und Akira Kazama

Oro kehrt aus Street Fighter III zurück und behält sein ursprüngliches Moveset zusammen mit einer Handvoll neuer Moves. Im Gegensatz zu SFIII, wo er einen seiner Arme versiegelte, nimmt seine Schildkröte in der Street Fighter V: Champion Edition seine andere Hand ein.

Der klassische Sprungangriff von Oro feiert ein Comeback und vermeidet die niedrigen Angriffe des Gegners, während er bei korrektem Timing einen Kontertreffer erzielt. Natürlich kann Oro auch seinen patentierten Doppelsprung nutzen, der ihm die Möglichkeit gibt, seinen Sprungbogen zu modifizieren.

Und abschließend wurde auch Akira Kazama vorgestellt, die einige ihrer Moves präsentiert. So behält se einen Teil ihres Rival Schools-Stils bei, wie zum Beispiel die Fähigkeit, auffällige Luftkombinationen auszuführen. Außerdem tritt ihr älterer Bruder Daigo als einer ihrer V-Trigger auf und bringt damit die Stimmung des klassischen Rival Schools-Gameplays.

Beide sind ab Sommer 2021 in der Street Fighter V: Champion Edition spielbar.

Die vollständige Vorstellung der neuen Charaktere gibt es ergänzend auf dem offiziellen Capcom Blog.