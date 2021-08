Take Two: Aktualisierte Releases, Sales & neues Franchise wird in Kürze enthüllt

Im Zuge des aktuellen Quartalsbericht hat Take Two, bzw. die ganzen Tochterunternehmen, neue Release-Daten für die kommenden Monate herausgegeben. Großartige Änderungen sind dabei nicht zu erwarten, dafür wird man in Kürze ein brandneues Franchise enthüllen.

Das sagte Take Two President Karl Slatoff bei der dazugehörigen Investorenkonferenz, wonach das neue Franchise bereits bis Ende März 2022 erscheinen wird. Kurz und knapp heißt es dazu:

„Später in diesen Monat, 2K wird Details zu einem weiteren, aufregenden neuen Franchise enthüllten, das in diesem Geschäftsjahr erscheinen wird.“ Take Two

Möglicherweise ist damit die digitale gamescom gemeint, die in diesem August stattfindet und an der Take Two offiziell teilnehmen wird.

GTA V über 150 Millionen Mal verkauft

Bevor man die Next-Gen Version von GTA V veröffentlicht, bestätigt man, dass sich der Titel inzwischen über 150 Millionen Mal verkauft hat. Red Dead Redemption 2 kommt aktuell auf rund 38 Millionen verkaufte Spiele.

Aktuelle Release-Daten

Bis dahin hat man die aktuellen Release-Daten bestätigt, einschließlich kommender Blockbuster wie GTA V für PlayStation 5.

Hades, 13. August 2021

NBA 2K22, 10. September 2021

Kerbal Space Programm Enhanced Edition, Herbst 2021

GTA V: Expanded and Enhanced, 11. November 2021

GTA Online: Standanlone, 11. November 2021

Tiny Tina’s Wonderlands, Q1 2022

OlliOlli World, bis Ende März 2022

WWE 2K22, bis Ende März 2022

Kerbal Space Program 2, bis Ende März 2023

Unangekündigte IP, bis Ende März 2022

Man sieht, von Take Two wird man jede Menge sehen und hören in den kommenden Monaten, auch wenn das lang erwartete GTA VI noch nicht dazu gehört. Weitere Details zu den Games von Take Two folgen in den kommenden Wochen.