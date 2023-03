TDU: Solar Crown – Tuning in den Workshops

„Die Möglichkeit, sein Auto individuell anzupassen, ist ein wesentlicher Bestandteil eines MMO wie TDU. Ob es darum geht, seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen, anderen Spielern seinen Stil zu zeigen, sein Auto an die Rennbedingungen anzupassen oder abseits der ausgetretenen Pfade zu erkunden – die Workshops bieten einen so viele Möglichkeiten wie möglich.“

In Test Drive Unlimited: Solar Crown geht es nicht nur das Kaufen und Fahren von luxuriösen Karossen, auch das Tuning ist ein Teil der Erfahrung. In sogenannten Workshops kann man seine besten Bolliden im Fuhrpark noch besser machen.

What do you think?