The Ascent findet den Weg auf PlayStation 5 & PS4

Der isometrische Cyberpunk-Shooter The Ascent von Neon Giant und Curve Digital findet den Weg auf PS5 und PS4. Das verrät ein Prüfungseintrag bei der amerikanischen ESRB.

The Ascent ist ein Action-RPG-Shooter mit Einzelspieler- und Koop-Modus, der auf der überbevölkerten Cyberpunk-Welt Veles spielt. Hier schlüpft man in die Rolle eines Arbeiter und Sklaven des Konzerns – genau wie alle anderen in eurem Bezirk.

Eines Tages jedoch wird man in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen ihren Betrieb ein und das Überleben eures Bezirks steht auf dem Spiel. Bewaffnet bis unter die Zähne, müsst ihr herausfinden, was dieses Chaos verursacht hat.

Features

Eine pulsierende Cyberpunk-Welt: Triff neue Verbündete und Feinde und finde Beute, während du die prall gefüllte Welt von The Ascent und ihre breite Palette an Bezirken erkundest, von den tiefen Slums bis zu den höheren Luxussphären.

Triff neue Verbündete und Feinde und finde Beute, während du die prall gefüllte Welt von The Ascent und ihre breite Palette an Bezirken erkundest, von den tiefen Slums bis zu den höheren Luxussphären. Explosiver Shooter: Ziele tief oder hoch, wechsle die Waffen und rüste tödliche Gadgets aus. Gehe in Deckung und nutze die zerstörbaren Umgebungen zu deinem Vorteil und passe deine Taktik immer wieder an, wenn du auf neue Gegner triffst.

Ziele tief oder hoch, wechsle die Waffen und rüste tödliche Gadgets aus. Gehe in Deckung und nutze die zerstörbaren Umgebungen zu deinem Vorteil und passe deine Taktik immer wieder an, wenn du auf neue Gegner triffst. RPG-Elemente: Passe deinen Charakter mit Cyberware an, die zu deinem Spielstil passt. Vergebe beim Levelaufstieg neue Fähigkeitspunkte und probiere verschiedene Verbesserungen aus, um deine Feinde auf neue, kreative Weise auszuschalten.

Passe deinen Charakter mit Cyberware an, die zu deinem Spielstil passt. Vergebe beim Levelaufstieg neue Fähigkeitspunkte und probiere verschiedene Verbesserungen aus, um deine Feinde auf neue, kreative Weise auszuschalten. Solo oder Co-Op: Spiele das gesamte Spiel alleine oder arbeite mit bis zu drei Freunden im lokalen oder Online-Co-Op-Modus zusammen.

Von Spielern wird The Ascent größtenteils positiv bewertet und als spaßiger Shooter beschrieben. Betont werden außerdem die tolle Grafik und Atmosphäre, aber auch ärgerliche Schwächen, welche die RPG-Elemente betreffen.

Die Ankündigung von The Ascent wird in Kürze erwartet.