The Dark Pictures: Switchback VR – Langersehnter Patch 1.060.000 ist da

Zudem gibt es Tonnen an Verbesserungen für jedes einzelne Level, die man hier nachlesen kann. Bleibt nun abzuwarten, ob The Dark Pictures: Switchback VR nun das Spiel ist, das es im März hätte sein sollen.

„Wir danken allen in der Community für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre Zusammenarbeit, während das Switchback VR-Team hinter den Kulissen hart daran gearbeitet hat, euch diesen mit Spannung erwarteten Patch bereitzustellen. Wir werden Switchback VR mit weiteren Updates unterstützen. Schauz also in den kommenden Monaten hier vorbei, um weitere Informationen dazu zu erhalten!“

Nachdem The Dark Pictures: Switchback VR im März veröffentlicht wurde, zeigten sich viele Spieler ( und auch wir ) von der Qualität ziemlich enttäuscht, denn visuell konnte man bei Weitem nicht mit dem überzeugen, was PlayStation VR2 im Grunde leistet.

Supermassive Games hat den langersehnten Patch 1.060.000 für The Dark Pictures: Switchback VR veröffentlicht, der in erster Linie die beanstandeten Grafik-Probleme lösen soll. Dieser kann als automatisches Update über die PS5 bezogen werden.

