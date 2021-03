The Day Before – The Last of Us-„Klon“ MMO soll für PS5 erscheinen

Entwickler FNTASTIC plant möglicherweise eine Next-Gen Version ihres Survial-MMO The Day Before, das zunächst stark an The Last of Us erinnert.

The Day Before ist ein Open-World-Survival-MMO, das in einem tödlichen Amerika spielt, welches nach einer Pandemie von fleischfressenden Infizierten überrannt wird. Die Überlebenden töten sich gegenseitig, um Nahrung, Waffen und Autos zu erbeuten. Man selbst wacht alleine in einer Welt auf, an die man sich selbst nicht mehr erinnern kann, um sich anschließend auf die Suche nach Antworten zu machen.

In einer Anfrage an FNTASTIC, ob man The Day Before auch auf anderen Plattformen als den PC bringt, sagten die Co-Founder Ed und Aisen Gotovtsev, dass man auf eine „spezielle Ankündigung“ warten sollte.

„Wir werden das Spiel nicht auf euren NES portieren können, aber wir ziehen die Konsolen der nächsten Generation in Betracht.“

Bis es soweit ist, dürfte jedoch noch einiges an Zeit vergehen, denn zunächst steht erst einmal der PC-Release an. Erst danach dürfte man sich um eine entsprechende Konsolen-Portierung kümmern können, die meist noch mehrere Monate an Arbeit in Anspruch nimmt.

Was The Day Before an sich verspricht, zeigt euch der Debüt Gameplay-Trailer zum Spiel.